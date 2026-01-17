Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области

Накануне армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Кроме того, российские военнослужащие также ликвидировали более 1340 украинских солдат, уничтожили их танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.