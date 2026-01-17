«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Прилуки Запорожской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Минобороны также сообщает, что населенный пункт Приволье был освобожден подразделениями «Южной» группировки войск.
Накануне армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Кроме того, российские военнослужащие также ликвидировали более 1340 украинских солдат, уничтожили их танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.