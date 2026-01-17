Ричмонд
В Башкирии проводили в последний путь погибшего бойца

В Башкирии простились с погибшим на СВО стрелком Саматом Харисовым.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау состоялась церемония прощания с 37-летним Саматом Харисовым. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Харисову было 37 лет. В августе позапрошлого года он заключил контракт с Минобороны и служил в должности стрелка. Мужчина погиб в Донецкой Народной Республике. Траурная церемония прошла 17 января у Вечного огня. В последний путь бойца проводили его друзья, близкие, мэр Олег Астахов, депутат башкирского парламента Раиль Абдрахимов и другие представители власти.