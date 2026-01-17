В Башкирии проводили в последний путь погибшего бойца

Харисову было 37 лет. В августе позапрошлого года он заключил контракт с Минобороны и служил в должности стрелка. Мужчина погиб в Донецкой Народной Республике. Траурная церемония прошла 17 января у Вечного огня. В последний путь бойца проводили его друзья, близкие, мэр Олег Астахов, депутат башкирского парламента Раиль Абдрахимов и другие представители власти.