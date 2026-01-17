Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд многоэтажки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Советском районе Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА в среду, сообщил глава города Александр Скрябин.

В среду Скрябин сообщил о повреждении нескольких многоквартирных домов из-за воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, четверо пострадали, один человек погиб. По его словам, в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия. Был введен режим локального ЧС.

«Глава Советского района Н. А. Паремузов доложил о ситуации с оказанием помощи жителям дома, пострадавшего в результате воздушной атаки 14.01.2026 года. Главное: существует опасность обрушения пострадавшего подъезда; важно — исключить угрозу жизни людей; эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены; после этого появится возможность допуска жильцов в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи», — написал Скрябин в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава города, всем жильцам подъезда предлагается жилье в маневренном фонде, а для семей с детьми будет организован временный перевод в школы и детские сады рядом с жильем маневренного фонда.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше