В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Советском районе Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА в среду, сообщил глава города Александр Скрябин.
В среду Скрябин сообщил о повреждении нескольких многоквартирных домов из-за воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, четверо пострадали, один человек погиб. По его словам, в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия. Был введен режим локального ЧС.
«Глава Советского района Н. А. Паремузов доложил о ситуации с оказанием помощи жителям дома, пострадавшего в результате воздушной атаки 14.01.2026 года. Главное: существует опасность обрушения пострадавшего подъезда; важно — исключить угрозу жизни людей; эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены; после этого появится возможность допуска жильцов в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи», — написал Скрябин в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава города, всем жильцам подъезда предлагается жилье в маневренном фонде, а для семей с детьми будет организован временный перевод в школы и детские сады рядом с жильем маневренного фонда.