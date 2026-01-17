Упавший дрон без следов взрывчатки найден на севере Молдовы

Напомним, в субботу утром появилось сообщение о том, что местный охотник сообщил об обнаружении на берегу пруда недалеко от села Нукарены Теленештского района неизвестного дрона, длиной примерно 2,5 метра. Территория вокруг находки была оперативно оцеплена, на место выехали специалисты технико-взрывного отдела для детального исследования объекта.