Упавший дрон без следов взрывчатки найден на севере Молдовы

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Беспилотник, обнаруженный ранее в Теленештском районе, не содержал взрывчатки и не представляет опасности для населения, сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.

Источник: Telegram / Politia Republicii Moldova

Напомним, в субботу утром появилось сообщение о том, что местный охотник сообщил об обнаружении на берегу пруда недалеко от села Нукарены Теленештского района неизвестного дрона, длиной примерно 2,5 метра. Территория вокруг находки была оперативно оцеплена, на место выехали специалисты технико-взрывного отдела для детального исследования объекта.

Позже в полиции заявили, что найденный дрон оказался беспилотником типа Gerbera, аналогичный ранее найденным на территории страны. Эксперты технико-взрывотехнического подразделения полиции обследовали его и заявили, что аппарат взрывчатых веществ не содержал и угрозы для граждан не представляет.

В Министерстве иностранных дел Молдовы в свою очередь заявили, что был обнаружен «беспилотник российского происхождения».

«Любой беспилотник, достигающий воздушного пространства или территории страны, представляет угрозу национальной безопасности и нарушение суверенитета и территориальной целостности государства», — подчеркнули в МИД.

Также в ведомстве сообщили, что Молдова продолжит «инвестировать в мир и безопасность, чтобы обеспечить защиту страны и безопасность ее граждан».