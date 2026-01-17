Силы ПВО России уничтожили 40 украинских дронов за пять часов

За последние пять часов в российских регионах было сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«7 января текущего года в период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 35 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области. По два беспилотника сбиты над Брянской и Воронежской областями и один — над Курской областью.