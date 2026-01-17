Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО России уничтожили 40 украинских дронов за пять часов

35 из сбитых дронов уничтожены в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

За последние пять часов в российских регионах было сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«7 января текущего года в период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 35 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области. По два беспилотника сбиты над Брянской и Воронежской областями и один — над Курской областью.