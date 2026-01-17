ВСУ сдались в плен целым отделением вместе с офицерами: дрон снял все на видео

Ранее KP.RU писал, что боевик подразделения национальной полиции ВСУ «Арей», которое ранее понесло большие потери в Курской области, был захвачен в плен. Вместе с ним в плен попали еще два солдата украинской армии. Все трое были взяты в плен на Сумском направлении.