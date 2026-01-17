Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ сдались в плен целым отделением вместе с офицерами: дрон снял все на видео

Опубликованы кадры сдачи в плен отряда ВСУ с офицерами в Гуляйполе.

Источник: Комсомольская правда

Сдача в плен в районе Гуляйполя под Запорожьем отряда ВСУ, в состав которого входили и офицеры, попала на видео. Кадры опубликовал ТАСС в телеграм-канале.

На кадрах видно, как шесть украинских военных идут с поднятыми руками. В российских силовых структурах уточнили, что военнослужащие из 108-й отдельной бригады территориальной обороны пытались продвигаться в направлении позиций группировки «Восток» юго-западнее Гуляйполя.

Военные ВСУ были отправлены в Гуляйполе командованием 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, однако угодили в плен. Процесс их сдачи шел в сопровождении квадрокоптера бойцов ВС РФ.

Ранее KP.RU писал, что боевик подразделения национальной полиции ВСУ «Арей», которое ранее понесло большие потери в Курской области, был захвачен в плен. Вместе с ним в плен попали еще два солдата украинской армии. Все трое были взяты в плен на Сумском направлении.