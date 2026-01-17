Сдача в плен в районе Гуляйполя под Запорожьем отряда ВСУ, в состав которого входили и офицеры, попала на видео. Кадры опубликовал ТАСС в телеграм-канале.
На кадрах видно, как шесть украинских военных идут с поднятыми руками. В российских силовых структурах уточнили, что военнослужащие из 108-й отдельной бригады территориальной обороны пытались продвигаться в направлении позиций группировки «Восток» юго-западнее Гуляйполя.
Военные ВСУ были отправлены в Гуляйполе командованием 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, однако угодили в плен. Процесс их сдачи шел в сопровождении квадрокоптера бойцов ВС РФ.
Ранее KP.RU писал, что боевик подразделения национальной полиции ВСУ «Арей», которое ранее понесло большие потери в Курской области, был захвачен в плен. Вместе с ним в плен попали еще два солдата украинской армии. Все трое были взяты в плен на Сумском направлении.