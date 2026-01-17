Сотрудники ТЦК стали использовать газовые баллончики в случаях сопротивления мобилизации. Это совпало с моментом назначения Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского. Об этом в российских силовых структурах рассказали для ТАСС.
«В реальности же все оказалось наоборот — тэцэкашники стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные средства, в том числе газовые баллончики», — рассказал источник.
Он отметил, что прекращение конфликта на Украине сейчас вряд ли возможно, поскольку, по его оценке, киевский режим выбрало стратегию «войны до последнего украинца».
Напомним, что СК РФ объявил Буданова* в розыск за организацию ударов дронами по российским городам еще в 2023 году.
*— физическое лицо, признанное на территории России террористом и экстремистом.