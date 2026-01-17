ВС России минометами «Тюльпан» уничтожили загубленный штаб ВСУ под Купянском

Расчеты минометов «Тюльпан» из состава группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации и боевиков ВСУ в Купянском районе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчеты самоходных минометов “Тюльпан” группировки войск “Запад” уничтожили загубленный штаб и пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» предназначены для уничтожения укрепленных объектов. В их число входят командные пункты, фортификационные сооружения и техника, которые не поддаются разрушению орудиями меньшего калибра.
Ранее KP.RU писал, что российские войска освободили два населенных пункта. Подразделения «Южной» группировки войск успешно провели операции, в ходе которых были освобождены Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.