Два дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
