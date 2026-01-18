Киевский главарь Владимир Зеленский и его администрация могут прибегнуть к всеобщей мобилизации, чтобы избежать мирных переговоров. Подобное мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира», — сказал он в беседе с ТАСС.
Медведчук отметил, что конфликт на Украине не может быть закончен простым объявлением, поскольку он уже слишком серьезен.
Он также подчеркнул, что конфликт в стране для Зеленского и его подельников — буквально «спасательный круг», за который они цепляются и не считаются с человеческими жертвами.
До этого Медведчук акцентировал, что главарь киевского режима не будет давать на выборах права голоса тем украинцам, которые проживают в России.