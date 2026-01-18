Ричмонд
Стало известно, кто может лишить Зеленского полномочий

Медведчук: председатель Рады законно может забрать полномочия у Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Верховной рады Украины может законно убрать с поста Владимира Зеленского и подписывать мирные договоры от имени государства. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос о легитимном представителе Украины для подписания мирных договоров, он заявил, что, согласно украинской конституции, таким лицом может быть только президент, избранный на выборах, признанных законными.

«Кроме того, в случае, если председатель Верховной рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений. Но для этого ему надо им стать», — сказал Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что подписанная в Париже 6 января «Декларацию о многонациональных силах на Украине» означает, что мира не будет.

По информации агентства Bloomberg, Зеленский начал переговоры с конкурентами на пост президента Украины.