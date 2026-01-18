Ричмонд
Армия Сирии выбила отряды РПК с военного аэродрома в провинции Ракка

В провинции Ракка ВС Сирии получили контроль над военным аэродромом Эт-Табка, где находились отряды «Рабочей партии Курдистана».

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Сирии взяли под контроль военный аэродром Эт-Табка в провинции Ракка на севере этой республики, сообщил телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на оперативное командование сирийской армии.

Отмечается, что бои за этот объект велись с формированиями «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

«Мы полностью взяли под контроль военный аэродром Эт-Табка и выбили с позиций боевиков РПК», — процитировали журналисты заявление представителей ВС Сирии.

Напомним, ранее командование возглавляемой курдами группировки «Сирийские демократические силы» объявило о выводе своих отрядов с западного берега реки Евфрат в провинции Алеппо. После этого решения Минобороны Сирии остановило операцию в указанном регионе.

16 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников написала об угрозах США в адрес Дамаска. В Вашингтоне предупредили о возвращении санкций против правительства Сирии в случае расширения её операции против курдских формирований «Сирийских демократических сил».

В статье говорилось, что Белый дом опасается, что новое наступление армии этой арабской республики может оформиться в более масштабную кампанию «против поддерживаемого Соединёнными Штатами ополчения».

