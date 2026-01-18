Армия Сирии выбила отряды РПК с военного аэродрома в провинции Ракка

16 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников написала об угрозах США в адрес Дамаска. В Вашингтоне предупредили о возвращении санкций против правительства Сирии в случае расширения её операции против курдских формирований «Сирийских демократических сил».