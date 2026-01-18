Высокопоставленный депутат Верховной рады в частной беседе высказался за отказ Украины от Донбасса и уступки России. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, находящийся в Киеве.
«Она сказала: “Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса… Здесь царит атмосфера страха”, — сказал журналист.
По словам журналиста, это мнение разделяют многие депутаты и граждане Украины. Однако ее публичное выражение блокируется администрацией киевского главаря Владимира Зеленского и спецслужбами.
При этом накануне Владимир Зеленский сообщил о разногласиях с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией.
В свою очередь украинская делегация 16 января вылетела в Вашингтон для доработки двух документов о мирном урегулировании.