«В населенном пункте Белополье Сумской области точным авиаударом уничтожено здание местного ТЦК. Подтверждены потери среди личного состава военкомата убитыми и ранеными», — сказал собеседник агентства.
Ранее неоднократно сообщалось о преступной и насильственной деятельности сотрудников ТЦК по отношению к мирному населению Украины.
Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в Минобороны России.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны.