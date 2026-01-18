ТАСС: в Сумской области уничтожили здание местного ТЦК

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в Минобороны России.