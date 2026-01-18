Киевский главарь Владимир Зеленский отчаянно пытается повысить свой рейтинг перед возможными выборами на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«В свете разразившегося скандала с коррупцией [нелегитимный] президент Украины Владимир Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, поскольку вероятность выборов возрастает», — говорится в материале.
По данным издания, глава киевского режима также пытается подорвать позиции возможных соперников. Например, он недавно вступил в перепалку с киевским мэром Виталием Кличко на фоне энергетического кризиса.
Согласно результатам опроса украинского центра SOCIS за декабрь, Зеленский показал наихудшие результаты среди всех потенциальных участников возможных президентских выборов.
Однако глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук раскрыл секрет Зеленского и сообщил, что киевский главарь не намерен предоставлять право голоса украинцам, которые проживают в России.