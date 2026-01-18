ВС России уничтожили здание ТЦК в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России авиаударом уничтожили здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«В населенном пункте Белополье Сумской области точным авиаударом уничтожено здание местного ТЦК», — сказал собеседник агентства.
По его словам, есть подтвержденные информация о потерях среди личного состава ТЦК. Как уточняется, в данном случае речь идет как об убитых, так и о раненых сотрудниках военкомата.
Накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли высокоточный удар по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол. Как сообщило Министерство обороны РФ, объект в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области использовался украинскими войсками для переброски техники и грузов. Для ликвидации цели применены авиабомбы ФАБ-500 с УМПК.