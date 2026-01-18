Ричмонд
Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки в Беслане, эвакуированы 70 человек

Один из эвакуированных в Беслане обратился за медицинской помощью.

Источник: Комсомольская правда

В Беслане обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу жилой пятиэтажки. В целях безопасности были эвакуированы 70 человек. Один из эвакуированных обратился за медицинской помощью. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Меняйло также сообщил о повреждении крыши и окон здания. Однако обошлось без возгорания. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Кроме того, глава региона призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, днем ране всего лишь за пять часов над территорией российских регионов было сбито 40 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 35 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.

