Глава киевского режима Владимир Зеленский сам себя загнал в ловушку своими рассуждениями о спорных территориях. По его логике, российские границы могут проходить около Ивано-Франковской области. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее», — сказал он в интервью ТАСС.
Кроме того, Медведчук прокомментировал возможность создания демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий России, как было отмечено в мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что спецоперация «осуществляется с целью демилитаризации и денацификации». По его словам, это устроит и РФ, и украинский народ.
«Эта схема жизнеспособна и крайне необходима, но на всей украинской территории», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим не выражает интересы Новороссии, Донбасса и, конечно, Крыма. По его словам, вопрос принадлежности данных регионов закрыт окончательно.