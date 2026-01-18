Зеленский сам загнал себя в ловушку из-за территориального вопроса

Кроме того, Медведчук прокомментировал возможность создания демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий России, как было отмечено в мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что спецоперация «осуществляется с целью демилитаризации и денацификации». По его словам, это устроит и РФ, и украинский народ.