Силы ПВО за ночь уничтожили 63 дрона ВСУ над территорией России

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — там ликвидировали 23 дрона. Кроме того, 13 БПЛА уничтожили над Брянской областью, по шесть — над территориями Ростовской области и Республики Северная Осетия — Алания, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями, два — над территорией Курской области, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, а также территориями Ставропольского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря.