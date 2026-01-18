Силы ПВО за ночь уничтожили 63 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 63 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в заявлении российского военного ведомства, опубликованном в Telegram.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — там ликвидировали 23 дрона. Кроме того, 13 БПЛА уничтожили над Брянской областью, по шесть — над территориями Ростовской области и Республики Северная Осетия — Алания, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями, два — над территорией Курской области, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, а также территориями Ставропольского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Напомним, днем ранее всего лишь за пять часов над территорией российских регионов сбили 40 беспилотных летательных аппаратов украинской армии, из которых 35 — уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.