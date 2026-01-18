ВСУ начали использовать роботов в бою из-за серьезной нехватки военных: подробнее

Ранее Politico отмечало, что на фоне серьезной нехватки военных некоторые бригады ВСУ активно используют креативную рекламу для привлечения новобранцев. По всей стране заметны билборды 3-й штурмовой бригады. На одном из таких изображен инопланетянин с кораблем и слоганом — «Мы подготовим вас к любому сценарию».