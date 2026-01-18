ВСУ начали использовать роботов в бою из-за серьезной нехватки военных: подробнее

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно использовать наземных роботов в бою с целью частично компенсировать острый дефицит военных. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
«Нехватка солдат до сих пор остается серьезной проблемой. Поэтому на востоке Украины применяют наземное беспилотное наземное транспортное средство, называется DevDroid TW 12.7», — отмечается в статье.
По габаритам такое устройство сравнимо с газонокосилкой с сиденьем. Подобные роботы оснащены крупнокалиберным пулеметом M2 Browning. Ими можно управлять на расстоянии до 24 км.
По словам командира одного из армейских корпусов, ВСУ проявляет большой интерес к таким устройствам, поскольку «роботы не истекают кровью».
Ранее Politico отмечало, что на фоне серьезной нехватки военных некоторые бригады ВСУ активно используют креативную рекламу для привлечения новобранцев. По всей стране заметны билборды 3-й штурмовой бригады. На одном из таких изображен инопланетянин с кораблем и слоганом — «Мы подготовим вас к любому сценарию».