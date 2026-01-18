63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

И перечислили: 23 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре — над территорией Астраханской области, четыре — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Ставропольского края, один — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря.