Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 63 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

И перечислили: 23 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Республики Северная Осетия-Алания, четыре — над территорией Астраханской области, четыре — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Рязанской области, один — над территорией Ставропольского края, один — над территорией Республики Крым и один — над акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше