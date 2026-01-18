15 часов продлилась угроза налета беспилотников в Воронежской области

Воронежская область 15 часов находилась в зоне налета вражеских беспилотников. Опасность атаки БПЛА объявили в субботу, 17 января, в 13.13. А сняли — только утром воскресенья — в 4.12.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, с 15.00 до 23.00 военные сбили над Воронежской областью шесть беспилотников самолетного типа. Как конкретизировал глава региона Александр Гусев, никто не пострадал, разрушений нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше