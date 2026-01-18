В Татарстане спустя 4,5 часа отменили режим беспилотной опасности

Режим действовал с 04:41 мск и был введен во второй раз за неделю.
В Республике Татарстан отменили режим «беспилотной опасности». Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России в 09:15.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” отменен», — говорится в сообщении МЧС.
Последний раз режим вводился вчера, 17 января.