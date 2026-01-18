Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук уверен, что время в спецоперации работает на Россию, которая достигает поставленные ранее цели.
«Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном», — сказал глава движения «Другая Украина» в интервью ТАСС.
Медведчук обратил внимание на «постоянные контакты» России с США, на фоне которых «Европа уже ищет пути возобновления контактов с РФ». По его словам, «все движется» без Владимира Зеленского, а «возможно, без него и закончится».
По его мнению, глава киевского режима «в этих раскладах — лишнее звено». Медведчук считает, что мир наступит быстрее, если это поймут все.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ вернула себе полный суверенитет после начала спецоперации. По его словам, с началом конфликта Россия восстановила свой статус независимого государства.