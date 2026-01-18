За ночь средства ПВО сбили шесть БПЛА над Ростовской областью

Всего в течение прошедшей ночи с период с 23:00 17 января по 7:00 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территорией РФ 63 украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал, что минувшей ночью военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в двух районах Дона.
