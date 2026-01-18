4 беспилотника сбили над Волгоградской областью в ночь на 18 января

Минувшей ночью силы ПВО пресекли попытку атаки на Волгоградскую область, уничтожив четыре беспилотника самолетного типа. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Напомним, поздно вечером 17 января в регионе объявили режим опасности из-за угрозы БПЛА. В связи с этим международный аэропорт Волгограда временно приостановил работу и не принимал самолеты. По данным Минобороны, все дроны успешно сбили в период с 23:00 до 07:00 утра.
Атака на Волгоградскую область стала частью массированного налета. Всего за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 63 украинских дрона над разными регионами страны. Кроме нашего региона, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской, Астраханской, Курской, Воронежской, Рязанской областями, а также над Северной Осетией, Ставропольем, Крымом и акваторией Азовского моря.