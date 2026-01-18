Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре для ветеранов-участников СВО создали центр временного проживания и реабилитации

В Самаре открылся центр комплексной помощи ветеранам СВО.

Источник: Администрация Самары

В Самаре начал работу специализированный центр поддержки участников специальной военной операции, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в городской администрации.

Учреждение предоставляет ветеранам всестороннюю помощь, включая оформление документов, получение социальных и медицинских услуг, помощь в восстановлении регистрации, содействие в поиске работы, психологическую поддержку для налаживания семейных отношений. Проект реализуется самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» совместно с Самарской епархией и направлен на социальную и духовную реабилитацию.

Центр организован в формате социального жилья, где участники программы могут комфортно проживать, занимаясь благоустройством территории и хозяйственными работами. В будущем здесь планируют внедрить дистанционное обучение и программы профессиональной переподготовки.