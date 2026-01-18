Ричмонд
Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА в Беслане

Пострадавшим из-за падения БПЛА в Беслане оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Беслане в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на крышу многоквартирного дома пострадали двое детей и один взрослый. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека… Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — уточнил он в Telegram.

Напомним, утром в воскресенье, 18 января, глава Северной Осетии сообщил, что обломки беспилотника упали на крышу жилой пятиэтажки в Беслане. В целях безопасности были эвакуированы 70 человек. Один из эвакуированных обратился за медпомощью. Меняйло также сообщил о повреждении крыши и окон здания.

