Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА в Беслане

В Беслане в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на крышу многоквартирного дома пострадали двое детей и один взрослый. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека… Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — уточнил он в Telegram.
Напомним, утром в воскресенье, 18 января, глава Северной Осетии сообщил, что обломки беспилотника упали на крышу жилой пятиэтажки в Беслане. В целях безопасности были эвакуированы 70 человек. Один из эвакуированных обратился за медпомощью. Меняйло также сообщил о повреждении крыши и окон здания.