ВСУ за сутки потеряли около 1 210 военных на всех направлениях СВО

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 210 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 175 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 200. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 135 и более 455 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 205 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных — в зоне ответственности группировки «Днепр».