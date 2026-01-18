ВСУ за сутки потеряли около 1 210 военных на всех направлениях СВО

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 175 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 200. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 135 и более 455 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 205 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных — в зоне ответственности группировки «Днепр».