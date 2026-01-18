Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах», — говорится в сообщении.