Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149-ти районах», — говорится в сообщении.