ВС России приближаются к Славянску, сообщил Пушилин

ВОЛГОГРАД, 18 янв — РИА Новости. ВС РФ приближаются к Славянску, осталось порядка 30 километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров», — написал он на платформе MAX.

Одновременно с этим военнослужащие перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, освободив Приволье в в 19 километрах от города.

«И 16 километров до Красного Лимана», — добавил Пушилин.

Накануне подразделения «Южной» группировки войск освободили село Приволье. Днем ранее ее же бойцы взяли под контроль село Закотное.

