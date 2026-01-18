ВС России приближаются к Славянску, сообщил Пушилин

«После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров», — написал он на платформе MAX.
Одновременно с этим военнослужащие перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, освободив Приволье в в 19 километрах от города.
«И 16 километров до Красного Лимана», — добавил Пушилин.
Накануне подразделения «Южной» группировки войск освободили село Приволье. Днем ранее ее же бойцы взяли под контроль село Закотное.
