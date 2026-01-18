Пушилин: ВС РФ приближаются к Славянску в ДНР

Российские подразделения приближаются к Славянску, до города им остается пройти порядка 30 километров, сообщил Денис Пушилин.
«После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров», — написал он в мессенджере MAX.
Пушилин также сообщил, что российские бойцы приближаются к Красному Лиману — до населенного пункта им осталось пройти 16 километров.
Глава ДНР подчеркнул, что с освобождением села Приволья российские подразделения фактически перекрыли логистику ВСУ на дороге от Артемовска к Славянску.
Напомним, 16 января Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике. На следующий день оборонное ведомство отчиталось, что ВС РФ взяли под контроль поселок Приволье в этом же регионе.