Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ВС РФ приближаются к Славянску в ДНР

Российские бойцы продвинулись на краснолиманском и славянском направлениях, сообщил глава Донецкой Народной Республики.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения приближаются к Славянску, до города им остается пройти порядка 30 километров, сообщил Денис Пушилин.

«После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров», — написал он в мессенджере MAX.

Пушилин также сообщил, что российские бойцы приближаются к Красному Лиману — до населенного пункта им осталось пройти 16 километров.

Глава ДНР подчеркнул, что с освобождением села Приволья российские подразделения фактически перекрыли логистику ВСУ на дороге от Артемовска к Славянску.

Напомним, 16 января Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике. На следующий день оборонное ведомство отчиталось, что ВС РФ взяли под контроль поселок Приволье в этом же регионе.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше