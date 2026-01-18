Российские бойцы приближаются к Славянску: осталось всего 30 километров

Также Пушилин пояснил, что сейчас на красноармейско-добропольском направлении бойцы ВС РФ продолжают ожесточенные бои с боевиками и наемниками ВСУ. Боестолкновения идут в районе населенных пунктов Гришино и Белецкое. При этом подразделения российской армии продолжают свое успешное продвижение в сторону Доброполья. Этот населенный пункт может считаться ключевым узлом снабжения для армии ВСУ.