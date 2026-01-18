Подразделения ВС РФ продолжают успешное продвижение для выполнения поставленных задач спецоперации. Серьезные успехи достигнуты на краснолиманском направлении. В частности, после освобождения от ВСУ населенного пункта Закотного бойцы ВС РФ уже приблизились к Славянску. До этого города остается буквально 30 километров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», — сообщил Пушилин в опубликованном видео с итогами недели.
Еще меньше расстояние осталось пройти российским бойцам до Красного Лимана. По данным Дениса Пушилина, до этого населенного пункта осталось 16 километров.
Кроме того, он рассказал, что освободив населенный пункт Приволье, ВС РФ практически перекрыли логистику ВСУ на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск.
Также Пушилин пояснил, что сейчас на красноармейско-добропольском направлении бойцы ВС РФ продолжают ожесточенные бои с боевиками и наемниками ВСУ. Боестолкновения идут в районе населенных пунктов Гришино и Белецкое. При этом подразделения российской армии продолжают свое успешное продвижение в сторону Доброполья. Этот населенный пункт может считаться ключевым узлом снабжения для армии ВСУ.
Сообщил Пушилин и о ситуации на константиновском направлении. По его данным, российские подразделения уже продвигаются в городской застройке Константиновки.
«Также есть улучшение в районе Клебан-Быкского водохранилища», — добавил Пушилин.