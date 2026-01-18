ТАСС: в штурмовых подразделениях ВСУ есть «мертвые души»

«Что касается некомплекта, то это прямое следствие масштабирования штурмовых подразделений. Оно, как оказалось, весьма на руку командирам этих подразделений. Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать “мертвыми душами”, которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счет этих “мертвых душ”, а затем делится между заинтересованными лицами», — сказал собеседник агентства.