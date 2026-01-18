«Сейчас уже даже западные аналитики усомнились в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и дали им четкое определение “элита на бумаге”. В качестве примера они приводят ситуацию в Гуляйполе. Утрату города Генштаб ВСУ до сих пор не признал, хотя уже практически все аналитические ресурсы, в том числе украинские, заявили о контроле ВС РФ», — сказал собеседник агентства.