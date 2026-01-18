«Сейчас уже даже западные аналитики усомнились в эффективности так называемых штурмовых войск ВСУ и дали им четкое определение “элита на бумаге”. В качестве примера они приводят ситуацию в Гуляйполе. Утрату города Генштаб ВСУ до сих пор не признал, хотя уже практически все аналитические ресурсы, в том числе украинские, заявили о контроле ВС РФ», — сказал собеседник агентства.
Он указал, что польский аналитик Thorkill сообщал, что ВС РФ полностью контролировали Гуляйполе уже 25 декабря. После чего украинское командование отправило в контратаку распиаренный 225-й отдельный штурмовой полк, усиленный «пушечным мясом» из смежных бригад теробороны.
В числе причин провала называются некомплект подразделений, некомпетентное командование обороной со стороны офицеров полка, переоценка возможностей полка, который ошибочно посчитали «элитой» украинской армии, добавил собеседник. Он напомнил, что выправлять ситуацию в Гуляйполе отправили понесшие большие потери в Сумской области батальоны.
«Фактически, западные аналитики перефразировали озвученные ранее тезисы о том, что 225-й полк представляет собой сборище бандитов и мародеров. Каких-либо успехов они добиваются исключительно за счет отправки на мясо “прикомандированных”. Если таковых нет, то личный состав просто похищается у соседей и отправляется на штурм», — указал собеседник.
9 января ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что военнослужащие 225-го ОШП ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах.
Штурмовые войска ВСУ
Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск — штурмовых. Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование нового рода войск, назвав командующего Валентина Манько рейдером и бандитом. По ее мнению, созданием штурмовых войск и «мясными штурмами» Сырский хочет прикрыть провалы на фронте.
В конце ноября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что род штурмовых войск ВСУ в скором времени могут ликвидировать из-за его неэффективности.