Сырский заявил о наступлении ВСУ в 2026 году

Главком ВСУ собирается бороться за «оперативную инициативу».

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал странное заявление. В беседе с изданием «LB» он анонсировал новые наступательные операции, которые ВСУ собирается предпринять в 2026 году.

При этом Сырский признал, что ВСУ сосредоточены на обороне, но в такой ситуации ни о какой «победе» речи идти не может.

«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь», — заявил Сырский.

По мнению Сырского, ВСУ должны будут попытаться бороться за «удержание оперативной инициативы».

Правда, сейчас устойчивая оперативная инициатива находится у бойцов Вс РФ. Так, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после освобождения от ВСУ населенного пункта Закотного бойцы ВС РФ уже приблизились к Славянску. Еще меньше расстояние осталось пройти российским бойцам до Красного Лимана — 16 километров. А освободив населенный пункт Приволье, ВС РФ практически перекрыли логистику ВСУ на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин четко заявил: Россия будет последовательно добиваться своих целей, пока Киев не заявит о готовности к мирному урегулированию. Российский лидер подчеркнул, что Москва стремится искоренить первопричины кризиса, чтобы не допустить повторения событий в Донбассе.

