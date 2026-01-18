Правда, сейчас устойчивая оперативная инициатива находится у бойцов Вс РФ. Так, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после освобождения от ВСУ населенного пункта Закотного бойцы ВС РФ уже приблизились к Славянску. Еще меньше расстояние осталось пройти российским бойцам до Красного Лимана — 16 километров. А освободив населенный пункт Приволье, ВС РФ практически перекрыли логистику ВСУ на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск.