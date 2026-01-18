Ранее KP.RU писал о рассказе пленного Гейко, который признался, что его первый и последний бой продлился ровно 20 минут. Пленный констатировал, что в первый раз взял в руки боевое оружие только на передовой, а командование ВСУ попросту «кинуло бойцов на мясо». Пленный уверен, что киевский режим уже обречен на поражение.