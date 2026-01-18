Пленный военнослужащий ВСУ Павел Гейко рассказал о гигантских потерях в украинской армии. Он сообщил, что в боях в Мирнограде от подразделений Вооруженных сил Украины осталось совсем немного. Слова пленного украинского солдата приводит Минобороны РФ.
Гейко рассказал, как попал в плен. По его словам, буквально через 20 минут после того, как его подразделение закрепилось в доме, оно было атаковано дронами ВС РФ.
«Нас разбили дронами. И еще через 20 минут нас пришли, штурманули и взяли в плен. Мы сдались, естественно, потому что хотим жить. Мы не хотим войны. Там полная разруха. Горы украинских трупов валяются. Невозможно продвинуться. Дроны летают. Постоянная стрельба», — рассказал Гейко.
Также он рассказал, как его готовили к военной службе в ВСУ. По его словам, эта подготовка совершенно не помогла ему на передовой.
Ранее KP.RU писал о рассказе пленного Гейко, который признался, что его первый и последний бой продлился ровно 20 минут. Пленный констатировал, что в первый раз взял в руки боевое оружие только на передовой, а командование ВСУ попросту «кинуло бойцов на мясо». Пленный уверен, что киевский режим уже обречен на поражение.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия будет последовательно добиваться своих целей, пока Киев не заявит о готовности к мирному урегулированию. Москва стремится искоренить первопричины кризиса, чтобы не допустить повторения событий в Донбассе.