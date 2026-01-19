Умеров: Украина и США намерены продолжить переговоры в Давосе

Киев не теряет надежды получить от Вашингтона не только размытые обещания, но и какие-то конкретные «гарантии безопасности». Поэтому переговоры между делегациями Украины и США в Давосе будут продолжены, заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.
О также рассказал о ходе переговоров в США. По его словам, украинские и американские представители обсудили темы «экономического сотрудничества и безопасности». Однако Умеров не сообщил о деталях переговоров, которые прошли на выходных во Флориде.
«Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации», — написал Умеров в Telegram-канале.
В то же время Умеров не упомянул о потенциальной встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе 19−23 января. Ожидается, что Трамп посетит форум, при этом Зеленский также может приехать.
Ранее лидер движения «Другая Украина»" Виктор Медведчук сообщил, что РФ и США не прекращали переговоры по Украине. Тогда же он указал на то, что Москва и Киев пока переговоры о мире не начали.