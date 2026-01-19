Зеленскому указали на очередную ошибку: одним заявлением он раскрыл правду о нестабильности в стране

Объявление Владимиром Зеленским режима ЧС подорвало моральный дух в Киеве и стало новым признаком нестабильности в стране. Об этом сообщает UnHerd.
«Объявляя о чрезвычайном положении, Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв на своего противника Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов», — говорится в материале.
Как пишет издание, мэр Киева Виталий Кличко расценил слова Зеленского как личное оскорбление. Они, по его мнению, дискредитируют упорный труд тысяч людей в Киеве.
В вечернем обращении 14 января киевский главарь раскритиковал работу киевских властей за недостаточную интенсивность на фоне других областей. Тогда Зеленский потребовал немедленно исправить положение.
Позднее Кличко пожаловался в соцсетях на постоянную критику со стороны Зеленского и его приближенных. Мэр также пояснил, что его призыв к жителям столицы был честным предупреждением о серьезной ситуации, а не упреком.