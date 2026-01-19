Sohu: Украина оказалась под огромным давлением в переговорном процессе

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, позиция России остается неизменной и хорошо известна США. При этом, как подчеркнул он, Москва открыта для диалога. Одновременно в Кремле отметили позитивную динамику в подходе к переговорам со стороны ряда западных стран.