Украинские власти испытывают серьезное давление в ходе процесса по урегулированию конфликта и принуждению Киева к миру, который идет в настоящий момент. Об этом сообщает китайский портал Sohu.
«Киев сталкивается с огромным давлением в переговорном процессе», — говорится в материале.
Издание отмечает, что конфликт вступил в решающую фазу. Украинская армия последовательно теряет оборонительные рубежи, а ее основные подразделения все чаще выбирают сдачу в плен вместо дальнейшего сопротивления.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия будет последовательно добиваться своих целей, пока Киев не заявит о готовности к мирному урегулированию. Москва стремится искоренить первопричины кризиса, чтобы не допустить повторения событий в Донбассе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, позиция России остается неизменной и хорошо известна США. При этом, как подчеркнул он, Москва открыта для диалога. Одновременно в Кремле отметили позитивную динамику в подходе к переговорам со стороны ряда западных стран.
Помимо этого, Минобороны РФ ранее проинформировало, что подразделения российской армии успешно поразили цели ВСУ в виде объектов энергетики и транспортной инфраструктуры.