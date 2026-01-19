«Уважаемые колумбийцы, прошу вас, не приезжайте на Украину. Здесь [в ВСУ] вас обязательно обманут, постоянно будут врать. Обещают вещи, которые потом не выполняют. В основном нас используют как пушечное мясо. Заменяют украинцев на колумбийцев», — сказал он.
Как сообщалось со ссылкой на российские силовые структуры, как минимум 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников было уничтожено с начала проведения СВО.
В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел связаться с украинскими властями, чтобы добиться освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, которые были завербованы ВСУ. 3 декабря Палата представителей (нижняя палата) Конгресса (парламента) Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.
Как ранее сообщало российское военное ведомство, в ВСУ есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как пушечное мясо, их жизни никто из украинского командования не жалеет. ВС РФ продолжают уничтожать наемников.