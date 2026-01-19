Ричмонд
РИА Новости: британских и французских наёмников заметили в Красноармейске

Беженец из Красноармейска рассказал, что наемник из Британии говорил по-русски, но с акцентом.

Источник: Комсомольская правда

Беженец из Красноармейска Владимир Головня рассказал, что в городе присутствовали наемники из Британии и Франции.

«Были француз и англичанин. Этот англичанин по-русски разговаривал, но немного с акцентом. Он это сам сказал. Он сказал, что и сам англичанин, и сказал про то, что тут французы», — сообщил Головня в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, беженец предположил, что встреченные им иностранцы были военнослужащими, поскольку те были одеты в соответствующую форму.

2 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировок войск, в том числе и о взятии Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Кроме этого, российский лидер подчеркнул, что освобожденному Красноармейску всегда придавалось особое значение в зоне СВО.

