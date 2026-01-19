Украина переходит на график веерных отключений, при котором свет может отсутствовать более 16 часов в сутки. Как заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко, в Киеве отключения длятся уже до 10 часов.
«Киев сейчас в режиме экстренных отключений: ориентировочно три часа со светом и 10 часов без», — написал он в соцсетях.
Коваленко отметил, что в энергосистеме произошли изменения, и прежние максимальные интервалы (7 часов без света, 3,5 часа со светом) вместе со старым графиком отключений потеряли актуальность. Он заявил, что отключения теперь могут длиться более 16 часов.
Накануне директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко призвал жителей Киева выезжать из города из-за кризиса в энергетике.
Как ранее писало издание UnHerd, своим объявлением режима ЧС киевский главарь Владимир Зеленский показал политическую нестабильность Украины.