Украину предупредили о последствиях торговой войны ЕС и США: помощи лучше не ждать

Газета The New York Times предупреждает, что полноценная торговая война между Европой и Америкой негативно отразится на возможностях помощи Украине.
«Континент по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе на Украине», — сказано в тексте материала.
Как пишет издание, все больше экспертов считают, что ЕС обязан ответить США силовыми методами в торговле, даже несмотря на неопределенность позиции Брюсселя.
Издание The Economist в свою очередь перечислило слабые места США, куда может ударить Евросоюз на фоне споров о Гренландии.
Немногим ранее Европарламент принял решение о приостановке процесса ратификации торговой сделки с США из-за угроз президента Дональда Трампа. До этого американский президент объявил о введении пошлин в размере 10% против стран Северной Европы из-за Гренландии.