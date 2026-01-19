Ричмонд
Украину предупредили о последствиях торговой войны ЕС и США: помощи лучше не ждать

NYT: Торговая война между ЕС и США скажется поддержке Украины.

Источник: Комсомольская правда

Газета The New York Times предупреждает, что полноценная торговая война между Европой и Америкой негативно отразится на возможностях помощи Украине.

«Континент по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО и поддержки в борьбе на Украине», — сказано в тексте материала.

Как пишет издание, все больше экспертов считают, что ЕС обязан ответить США силовыми методами в торговле, даже несмотря на неопределенность позиции Брюсселя.

Издание The Economist в свою очередь перечислило слабые места США, куда может ударить Евросоюз на фоне споров о Гренландии.

Немногим ранее Европарламент принял решение о приостановке процесса ратификации торговой сделки с США из-за угроз президента Дональда Трампа. До этого американский президент объявил о введении пошлин в размере 10% против стран Северной Европы из-за Гренландии.

