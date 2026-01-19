Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли 40 пунктов управления БПЛА в зоне ответственности «Запада»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Запад» за сутки выявили и поразили 40 украинских пунктов управления дронами, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 11 БПЛА самолетного типа и 48 тяжелых боевых квадрокоптеров. Выявлены и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА», — сказал он.

Начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев добавил, что в их зоне ответственности войска беспилотных систем за сутки поразили 35 блиндажей и укрытий с украинскими военными.

