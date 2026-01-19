Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на Гуляйполе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» сорвали попытку контратаки ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области, уничтожено несколько боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Воспользовавшись погодными условиями, противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Штурмовые группы ВСУ на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям. Несмотря на погоду, расчет разведывательных БПЛА обнаружил цели и передал их операторам ударных дронов группировки “Восток”, которые начали наносить удары», — сказано в сообщении.

Были уничтожены БТР M1117, боевая бронированная машина (ББМ) «Козак» и несколько ББМ «Новатор», а также автомобильная техника. Военных ВСУ, которые пытались скрыться после уничтожения машин, операторы настигли в лесополосах.

Также в ведомстве рассказали о боевой работе расчета РСЗО «Град» группировки «Восток», который поразил сеть укрепленных опорников ВСУ. Позиция использовалась противником как долговременный узел обороны. К опорному пункту подвозили продовольствие и боекомплект, что указывало на попытки ВСУ удерживать данный участок и поддерживать находящиеся там подразделения.

«После уточнения координат расчет РСЗО нанес залп реактивными снарядами по району размещения укреплений. Удар пришелся по основным элементам обороны, замаскированным в лесополосах. В результате укрепленные опорные пункты ВСУ были уничтожены. Противник лишился оборудованной позиции, прикрывавшей данный участок местности», — отметили в министерстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше