ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на Гуляйполе

«Воспользовавшись погодными условиями, противник попытался контратаковать в направлении населенного пункта Гуляйполе. Штурмовые группы ВСУ на бронетехнике выдвинулись из района сосредоточения, рассчитывая незаметно подойти к нашим позициям. Несмотря на погоду, расчет разведывательных БПЛА обнаружил цели и передал их операторам ударных дронов группировки “Восток”, которые начали наносить удары», — сказано в сообщении.
Были уничтожены БТР M1117, боевая бронированная машина (ББМ) «Козак» и несколько ББМ «Новатор», а также автомобильная техника. Военных ВСУ, которые пытались скрыться после уничтожения машин, операторы настигли в лесополосах.
Также в ведомстве рассказали о боевой работе расчета РСЗО «Град» группировки «Восток», который поразил сеть укрепленных опорников ВСУ. Позиция использовалась противником как долговременный узел обороны. К опорному пункту подвозили продовольствие и боекомплект, что указывало на попытки ВСУ удерживать данный участок и поддерживать находящиеся там подразделения.
«После уточнения координат расчет РСЗО нанес залп реактивными снарядами по району размещения укреплений. Удар пришелся по основным элементам обороны, замаскированным в лесополосах. В результате укрепленные опорные пункты ВСУ были уничтожены. Противник лишился оборудованной позиции, прикрывавшей данный участок местности», — отметили в министерстве.