Военнослужащий Алексей Шевцов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Алексей Шевцов из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, 38-летний боец после окончания школы отправился в армию, служил в Чите и Ульяновске.
— После армии он стал помощником машиниста. Это была его детская мечта. Сначала трудился на паровозе, затем тепловозе и электровозе. В общем у него насчитывалось 17 лет стажа в локомотивном депо, — пояснили в сообщении.
Алексей занимался спортом, играл в футбол, бегах на лыжах, рыбачил. С началом СВО сибиряк не смог остаться в стороне и добровольно отправился защищать Родину. К сожалению, 8 декабря 2023 года он погиб, выполняя задачи. Собственную семью Алексей создать не успел, поэтому у него остались мама, братья, друзья, коллеги.