«Очень любил сына и супругу»: в Башкирии похоронили 35-летнего контрактника

— Со слов родственников, Алексей Васильевич был отзывчивым, исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь, очень любил свою семью, все свободное время уделял сыну и супруге, был спортивным парнем. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Алексея Васильевича, — заявили в администрации Белорецкого района.