«Очень любил сына и супругу»: в Башкирии похоронили 35-летнего контрактника

В Башкирии похоронили погибшего на СВО молодого отца.

Источник: Reuters

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Алексеем Севостьяновым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Алексей Васильевич родился в 2000 году в Белорецке, учился в средней школе в селе Железнодорожный. После учебы стал работать, до отъезда в зону СВО трудился на пилораме. Вместе с супругой воспитывал сына Макара.

В прошлом году мужчина подписал контракт с Министерством Обороны России и уехал добровольцем в зону СВО. В июле его не стало.

— Со слов родственников, Алексей Васильевич был отзывчивым, исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь, очень любил свою семью, все свободное время уделял сыну и супруге, был спортивным парнем. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Алексея Васильевича, — заявили в администрации Белорецкого района.

