В Воронежской области уничтожили 24 беспилотника

ВОРОНЕЖ, 19 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над Воронежской областью. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — добавил глава региона.

