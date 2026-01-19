В Воронежской области уничтожили 24 беспилотника

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — добавил глава региона.
