ПВО сбила 24 беспилотника в Воронежской области

Ранее глава региона объявлял о непосредственной угрозе атаки БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах Воронежской области, а также об опасности атаки БПЛА, объявленной 18 января на всей территории региона.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, отменили опасность атаки БПЛА в регионе, уточнил Гусев.